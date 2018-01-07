Прямой эфир

Самый высокий отель в мире откроется в Дубае в этом году

0
Фото: facebook.com/Gevora Hotel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый высокий отель в мире откроется в Дубае в этом году. Высота 75-этажного здания составит 356 м. Об этом сообщает местное издание  Time Out Dubai.

Отмечается, что новый отель The Gevora будет выше гостиницы JW Marriott Marquis Dubai, которая на данный момент является самой высокой гостиницей в мире. Ее высота составляет 355 м, она также располагается в Дубае. Новый отель Gevora, расположенный на улице Шейха Зайеда в торговом центре, будет вмещать 528 номеров и четыре ресторана.

Площадь самых маленьких номеров класса люкс составит 46 кв. м, а самых больших — 85 кв. м. Новый отель обещает «похвастаться лучшим гостеприимством и эксклюзивностью на Ближнем Востоке».

Ранее портал iz.ru сообщал, что самый высокий в мире планетарий будет построен в тибетском городе Лхас в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Плавающая вилла» класса люкс затонула в море в Дубае
Самую большую банку черной икры в мире съели на гала–ужине в Дубае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017