Самую большую банку черной икры в мире съели на гала–ужине в Дубае
Самую большую в мире банку чёрной икры съели гости новогоднего гала-ужина в Дубае.
Знаменитый курорт Atlantis, The Palm установил новый рекорд Гиннеса, выставив угощение весом в 50 кг.
Банка икры была выполнена в форме бриллианта и названа в честь мифической жены морского бога Посейдона – Клейто.
В мероприятии приняли участие более 5 тыс. гостей, которые ели икру специально изготовленными перламутровыми ложками, пишет Russian Emirates.
Предыдущая банка икры, которая в 2016 году установила рекорд Гиннеса, весила 17 кг.