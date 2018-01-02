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Самую большую банку черной икры в мире съели на гала–ужине в Дубае

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Фото: Global Look Press/Per Karlsson
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Самую большую в мире банку чёрной икры съели гости новогоднего гала-ужина в Дубае.

Знаменитый курорт Atlantis, The Palm установил новый рекорд Гиннеса, выставив угощение весом в 50 кг.

Банка икры была выполнена в форме бриллианта и названа в честь мифической жены морского бога Посейдона – Клейто.

В мероприятии приняли участие более 5 тыс. гостей, которые ели икру специально изготовленными перламутровыми ложками, пишет Russian Emirates.

Предыдущая банка икры, которая в 2016 году установила рекорд Гиннеса, весила 17 кг.

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