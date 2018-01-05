«Плавающая вилла» класса люкс затонула в море в Дубае

«Плавающая вилла» класса люкс затонула в Дубае. Инцидент произошел в связи с сильными волнами в море, сообщает газета Khaleej Times со ссылкой на данные местной полиции.

Отмечается, что в момент происшествия внутри виллы никого не было. Высота волн достигла порядка восьми метров. Информация о затоплении поступила в полицию в среду в 12:31.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сильный пожар в Калифорнии уничтожил огнем виллу стоимостью $15 млн. Стеклянный дом считался визитной карточкой Калифорнии, однако за несколько часов поместье превратилось в пепелище. Общая площадь возгораний превысила 80 тыс. га.