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В Канаде загорелся ледяной отель

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Фото: REUTERS/Mathieu Belanger
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В ледяном отеле Hotel de Glace в канадской провинции Квебек вспыхнул пожар. Как передает «РИА Новости», возгорание произошло в одном из номеров гостиницы в ночь на среду, 10 января.

Сообщается, что три постояльца ледяной гостиницы попали в больницу с отравлением дымом. Их жизням сейчас ничто не угрожает. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что из-за незначительного задымления отель закрыли на несколько суток. Это первый пожар в отеле за всю его 17-летнюю историю.

Первый ледяной отель в Канаде появился в январе 2001 года. Гостиница работает с первой недели января по последнюю неделю марта. Это первый в мире отель, в котором даже кровати сделаны изо льда.

Портал iz.ru писал о том, что десятки тысяч туристов застряли на альпийских горнолыжных курортах. Обильные снегопады парализовали основные транспортные артерии. В итальянской Червинии лавина обрушилась на жилые дома и отели.

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