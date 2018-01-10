Восемь пожарных бригад пытаются потушить пожар рядом с аэропортом Дублина

На предприятии по утилизации старых автомобилей в Дублине разгорелся пожар, пламя пытаются потушить восемь пожарных бригад.

Об этом в Twitter сообщает официальный аккаунт Дублинской пожарной бригады.

We now have 8 units attending the St Margarets / Sandyhill fire near the airport including aerial ladder & foam unit #Dublin #fire pic.twitter.com/af0UmalbGQ — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) January 10, 2018

Жителей близлежащих домов просят закрыть окна, чтобы предотвратить проникновение дыма в дома. Также людям настоятельно рекомендуется избегать этого района. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с дыханием.

Residents downwind or close to the St Margarets fire should close their windows to prevent smoke entering your home. Avoid the area, especially those with any breathing issues. pic.twitter.com/EVdKJYSZdX — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) January 10, 2018

Рядом с местом пожара находится аэропорт Дублина. Посетители также размещают эффектные фотографии пожара в своих соцсетях. Пока не известно, повлиял ли как-то этот пожар на вылет рейсов.