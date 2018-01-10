Восемь пожарных бригад пытаются потушить пожар рядом с аэропортом Дублина
На предприятии по утилизации старых автомобилей в Дублине разгорелся пожар, пламя пытаются потушить восемь пожарных бригад.
Об этом в Twitter сообщает официальный аккаунт Дублинской пожарной бригады.
Жителей близлежащих домов просят закрыть окна, чтобы предотвратить проникновение дыма в дома. Также людям настоятельно рекомендуется избегать этого района. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с дыханием.
Рядом с местом пожара находится аэропорт Дублина. Посетители также размещают эффектные фотографии пожара в своих соцсетях. Пока не известно, повлиял ли как-то этот пожар на вылет рейсов.