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Восемь пожарных бригад пытаются потушить пожар рядом с аэропортом Дублина

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Фото: Global Look Press/Velar Grant
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На предприятии по утилизации старых автомобилей в Дублине разгорелся пожар, пламя пытаются потушить восемь пожарных бригад. 

Об этом в Twitter сообщает официальный аккаунт Дублинской пожарной бригады. 

Жителей близлежащих домов просят закрыть окна, чтобы предотвратить проникновение дыма в дома. Также людям настоятельно рекомендуется избегать этого района. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с дыханием.

Рядом с местом пожара находится аэропорт Дублина. Посетители также размещают эффектные фотографии пожара в своих соцсетях. Пока не известно, повлиял ли как-то этот пожар на вылет рейсов. 

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