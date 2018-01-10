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АТОР не получала жалоб от застрявших на курортах в Альпах россиян

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Фото: Global Look Prees/Hauke-Christian Dittrich
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Российские туроператоры не получали жалоб от клиентов, оказавшихся в снежном плену на альпийских курортах Швейцарии и Италии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, на курорте Церматт есть российские туристы, поскольку он пользуется спросом у российских любителей зимних видов спорта. Также в АТОР сообщили, что в Церматте сейчас находятся 30 туристов туроператора PAC Group. Их обратный вылет запланирован на 12 января, сообщает «РИА Новости». В компании «Джет Тревел» сообщили, что там находятся 16 туристов компании, которые должны были вылететь в Москву 9 января, однако им продлили проживание в отелях из-за заблокированной снегопадами дороги с курорта. Туристы проживают в отеле за счет региона.

Также сообщается, что во французских и итальянских Альпах происходит периодическое закрытие трасс и курортов из-за повышенной опасности схода лавин. Однако эксперты заявляют, что местные власти контролируют ситуацию, которая постепенно стабилизируется. Кроме того, представители российского туристического бизнеса на курортах постоянно находятся на связи с туристами и оказывают помощь в решении организационных вопросов. Точных сроков вывоза туристов туроператоры пока не называют.

Как сообщает BFM.RU, несмотря на непростую ситуацию на курорте «никакой атмосферы паники или эвакуации не было». В течение суток там выпало около 1 м снега. Небольшая часть туристов воспользовалась возможностью покинуть курорт на вертолете, когда снегопад немного поутих. Кто-то принял решение перелететь в соседнюю деревню, из которой уже была открыта дорога. Стоило это порядка 70 франков, или $70.

Накануне сообщалось, что на горнолыжном курорте Церматт из-за сильных снегопадов застряли около 13 тыс. человек. В среду, 10 января стало известно, что железнодорожное сообщение с Церматтом возобновится после 13:00 мск.

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