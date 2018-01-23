Прямой эфир

Продажи водки в России упали почти на 17%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Розничные продажи практически всей алкогольной продукции снизились в России в 2017 году. В частности, водки было продано 67,5 млн декалитров (дал), что на 16,6% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Вместе с тем коньяка было продано 10,2 млн дал (на 1,1% меньше), шампанских и игристых вин — 15,988 млн дал (на 27,3% меньше), виноградных вин — 47,4 млн дал (на 7% меньше), передает «Интерфакс».

Розничная продажа ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов упала по сравнению с 2016 годом на 43,4% — до 2,551 млн дал.

В то же время сразу на 71,8%, до 10,3 млн дал, выросли розничные продажи фруктовых (плодовых) вин.

Ранее в январе главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что Россия будет соответствовать нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по потреблению алкоголя через 10 лет.

Он напомнил, что в России в 2010 году на душу населения приходилось 18 л алкоголя в год, в минувшем году эту цифру удалось снизить до 10,5 л.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минздрава РФ рассказала о снижении потребления алкоголя на 80%
Минздраву предложили размещать устрашающие картинки на бутылках с алкоголем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017