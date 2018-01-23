Продажи водки в России упали почти на 17%

Розничные продажи практически всей алкогольной продукции снизились в России в 2017 году. В частности, водки было продано 67,5 млн декалитров (дал), что на 16,6% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Вместе с тем коньяка было продано 10,2 млн дал (на 1,1% меньше), шампанских и игристых вин — 15,988 млн дал (на 27,3% меньше), виноградных вин — 47,4 млн дал (на 7% меньше), передает «Интерфакс».

Розничная продажа ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов упала по сравнению с 2016 годом на 43,4% — до 2,551 млн дал.

В то же время сразу на 71,8%, до 10,3 млн дал, выросли розничные продажи фруктовых (плодовых) вин.

Ранее в январе главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что Россия будет соответствовать нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по потреблению алкоголя через 10 лет.

Он напомнил, что в России в 2010 году на душу населения приходилось 18 л алкоголя в год, в минувшем году эту цифру удалось снизить до 10,5 л.