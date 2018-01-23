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В Подмосковье изъяли 16 тыс. бутылок нелегального алкоголя

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Фото: РИА Новости
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Сотрудники полиции изъяли в Подмосковье 16 тыс. бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции на сумму 33 млн рублей, сообщила руководитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Нелегальный цех по производству алкоголя располагался на территории бывшего детского лагеря в деревне Серково Щелковского района. При осмотре помещения оперативники обнаружили производственную линию для розлива спиртного.

Вся продукция изъята и направлена на исследование на предмет опасности для жизни и здоровья потребителей, указывает ТАСС.

По подозрению в организации незаконного производства задержали 53-летнего москвича, в его отношении возбудили уголовное дело.

Тем временем в России разрабатывают правила определения качества алкоголя. Документ позволит изменить систему борьбы с фальсификатом. 

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