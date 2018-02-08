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Условия содержания Левашова улучшены после обращения генконсульства РФ

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Фото: Global Look Press
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Условия содержания в американской тюрьме российского программиста Петра Левашова были улучшены после неоднократных обращений российских дипломатов к властям США. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Нью-Йорке.

«После неоднократных обращений генконсульства в американские правоохранительные органы условия содержания россиянина Петра Левашова улучшились, и он был переведен из изолятора в зону общего содержания», — цитирует агентство представителя генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексея Топольского.

7 сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке встретились с Петром Левашовым в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут), потребовав от ее руководства улучшения условий содержания россиянина.

Ранее адвокат программиста Игорь Литвак рассказал «Известиям», что обвиняемый подвергается систематическому давлению в тюрьме.

Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу США. Американские власти обвиняют его в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении. 2 февраля программист был экстрадирован в США. Своей вины Петр Левашов не признал.

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