Адвокат Левашова назвал условия содержания россиянина в изоляторе США пыткой

Россиянин Петр Левашов, обвиняемый в США в совершении киберпреступлений, подвергается систематическому давлению в американской тюрьме. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Игорь Литвак.

По словам адвоката, Левашову запретили звонить родным, выходить на прогулки и общаться с другими заключенными, принимать душ и читать газеты. Обвиняемому не разрешили сходить в местный магазин и отказали в подушке и полотенце (в камере есть только кровать и матрас).

«Он еле смог выпросить зубную пасту и щетку. Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой», — заявил Литвак.

Супруга программиста Мария подтвердила «Известиям», что не может связаться с мужем с момента его экстрадиции в США.

«В Испании последние восемь месяцев Петр тоже находился в изоляторе. Сейчас продолжается этот кошмар. Адвокат мужа будет связываться по этому вопросу с российским посольством в США», — рассказала Мария.

Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении.

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