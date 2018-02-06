Прямой эфир
Сюжет:

Адвокат Левашова назвал условия содержания россиянина в изоляторе США пыткой

0
Фото: Global Look Press/Lisa Forster
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Петр Левашов, обвиняемый в США в совершении киберпреступлений, подвергается систематическому давлению в американской тюрьме. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Игорь Литвак.

По словам адвоката, Левашову запретили звонить родным, выходить на прогулки и общаться с другими заключенными, принимать душ и читать газеты. Обвиняемому не разрешили сходить в местный магазин и отказали в подушке и полотенце (в камере есть только кровать и матрас).

«Он еле смог выпросить зубную пасту и щетку. Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой», — заявил Литвак.

Супруга программиста Мария подтвердила «Известиям», что не может связаться с мужем с момента его экстрадиции в США.

«В Испании последние восемь месяцев Петр тоже находился в изоляторе. Сейчас продолжается этот кошмар. Адвокат мужа будет связываться по этому вопросу с российским посольством в США», — рассказала Мария.

Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Российского программиста отправили в американский изолятор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянку арестовали в Таиланде за сбор кораллов
Россиянин Левашов предстал перед судом в США по делу о киберпреступлениях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017