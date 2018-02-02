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Россиянку арестовали в Таиланде за сбор кораллов

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Фото: Global Look Press/J.W.Alker
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Туристка из России арестована на острове Пхукет в Таиланде за незаконный сбор кораллов. Об этом сообщил представитель местной полиции. 

Правоохранители обнаружили части кораллов в арендованном 20-летней россиянкой бунгало на пляже Карон. 

Обыск был проведен после того, как местная жительница сообщила в полицию, что видела, как туристка очищала кораллы на пляже с помощь средства для дезинфекции туалета. 

В настоящее время девушка ожидает суда, передает The Phuket News. В случае признания россиянки виновной в нарушении природоохранного законодательства Таиланда ей может грозить штраф в размере до 20 тыс. батов (более $600) или тюремное заключение сроком до одного года.

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