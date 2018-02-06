Российского программиста отправили в американский изолятор

Обвиняемый властями США в совершении киберпреступлений российский программист Петр Левашов подвергается в американской тюрьме систематическому давлению. Ему запретили звонить родным и выходить на прогулки, не разрешают принимать душ и читать прессу. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Игорь Литвак. Супруга Петра Левашова Мария подтвердила, что не может связаться с мужем с прошлой недели.

Петр Левашов был задержан 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США, где его обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. В прошлую пятницу программист был экстрадирован в США и сейчас находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Адвокат россиянина Игорь Литвак рассказал «Известиям», что условия содержания «не соответствуют никаким стандартам», а права его клиента ущемлены.

— Петр находится в изоляторе с вечера пятницы. В камере только кровать и матрас. Нет подушки и полотенца. Ему не разрешили позвонить близким и сходить в местный магазин, хотя я специально положил на его тюремный счет $200. Моего подзащитного не пускают на прогулки, не разрешают читать прессу и общаться с другими заключенными. Ему до сих пор не разрешили даже принять душ. Он еле смог выпросить зубную пасту и щетку. Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой, — заявил «Известиям» Игорь Литвак.

Супруга российского программиста Мария Левашова подтвердила «Известиям», что с момента экстрадиции в США контакта с мужем у нее нет.

— В Испании последние восемь месяцев Петр тоже находился в изоляторе. Сейчас продолжается этот кошмар. Адвокат мужа будет связываться по этому вопросу с российским посольством в США, — рассказала она.

В Федеральном бюро тюрем США «Известиям» оперативных комментариев не предоставили.

Москва неоднократно выступала против выдачи российского программиста в Соединенные Штаты. Генеральная прокуратура РФ в 2017 году направила испанским властям запрос об экстрадиции Петра Левашова в Россию, где его также обвиняют в киберпреступлениях. Согласно общепринятым юридическим нормам российский запрос имеет приоритет, поскольку Петр Левашов — гражданин РФ.

Однако, несмотря на все дипломатические усилия, 2 февраля Мадрид выдал россиянина США, основываясь на том, что американский запрос поступил первым и в Штатах программиста обвиняют в более серьезных преступлениях. Российское посольство в Вашингтоне заявило, что готово оказать гражданину РФ всю необходимую помощь. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил в интервью «Известиям», что судьба соотечественников — всегда на первом плане и Министерство иностранных дел приложит максимум усилий, чтобы эти проблемы были решены и россияне вернулись на родину.

2 февраля Петр Левашов впервые предстал перед судом в штате Коннектикут, где заявил о своей невиновности. Защита россиянина надеется, что на следующем заседании им удастся добиться улучшения условий содержания и, возможно, смены тюрьмы. В последующие месяцы прокуратура должна предъявить доказательства, которые будут использованы против россиянина. Суд присяжных по делу Петра Левашова может состояться в конце 2018 года.

С плохими условиями в американских тюрьмах столкнулись и другие россияне. Об ужесточении содержания недавно рассказал «Известиям» летчик Константин Ярошенко, в 2010 году похищенный американскими спецслужбами на территории Либерии. В изоляторе тюрьмы штата Атланта, где не было даже кровати, более месяца находился и Роман Селезнев, задержанный спецслужбами США на Мальдивах в 2014 году.