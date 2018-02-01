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Ярошенко запретили гулять

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва приложит все усилия для возвращения летчика домой
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Фото: ТАСС
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Российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему 20-летний срок в американской тюрьме «Форт-Дикс», ужесточили условия содержания. В частности, ему запретили прогулки, а также покупку лекарств и продуктов питания. Об этом «Известиям» рассказал сам россиянин, отметив, что в тюрьме стали регулярно нарушаться права заключенных. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил «Известиям», что Москва приложит максимум усилий для решения возникших в тюрьме проблем, а также для возвращения Ярошенко на родину.

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«Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси считается тюрьмой общего режима. Однако, по словам Константина Ярошенко, новое руководство устанавливает в заведении собственные правила и ограничения, которые превращают его в колонию строгого режима.

— 22 января нас перестали выпускать на прогулки и запретили приобретать продукты питания и медикаменты в местном магазине. На тюремной территории были установлены дополнительные ограждения с колючей проволокой. На несколько дней репрессии были приостановлены, однако вскоре возобновлены, и сейчас мы снова закрыты в камерах, — рассказал «Известиям» Константин Ярошенко. — Эти меры стали якобы ответом на мирные протесты группы заключенных, которые объявили голодовку. На самом деле руководство, недавно переведенное в «Форт-Дикс», просто заводит собственные репрессивные порядки и нарушает наши права. 

Российский пилот добавил, что, согласно нововведениям, после отмены запрета на прогулки будет выделена гораздо меньшая, чем была ранее, площадка — 115×64 м, которая обнесена четырехметровым забором и колючей проволокой.

— Я не понимаю, как мы там поместимся, например, летом — только на «западной территории», где я нахожусь, отбывают наказание около 2,5 тыс. человек. Кроме того, с марта 2018 года будет лимитировано и количество свиданий с родными. Также планируется увеличить расстояние, на котором при встрече могут находиться заключенные и их гости, — отметил Константин Ярошенко.

Новость об ужесточении режима в «Форт-Диксе» всерьез обеспокоила супругу россиянина. 

— Неизвестно, чем это всё может закончиться, — отметила в беседе с «Известиями» Виктория Ярошенко. — Мы надеемся на поддержку МИД России. В данной ситуации только российское внешнеполитическое ведомство может помочь.

В администрации тюрьмы «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси и Федеральном бюро тюрем «Известиям» оперативных комментариев не предоставили.

Комментируя ситуацию с Константином Ярошенко, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил «Известиям», что «судьба наших соотечественников — всегда на первом плане».

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— Мы подчеркиваем при общении с партнерами из США, что без удовлетворительного решения подобного рода проблем и без отказа от практики незаконного похищения наших граждан нормального выстраивания двусторонних отношений не будет. Вопрос в том, заинтересованы ли в этом американские коллеги. МИД России приложит максимум усилий, чтобы проблемы были решены и наши соотечественники вернулись на родину. В деле Константина Ярошенко мы держим руку на пульсе, — отметил дипломат.

Ранее МИД России неоднократно заявлял, что в деле Ярошенко Штаты нарушили все международно-правовые принципы. Москва предлагала обменять летчика на отбывающих наказание в России граждан США, задействовать Конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц в страну гражданства. Ответ был отрицательным.

Константин Ярошенко был похищен в Либерии в конце мая 2010 года и переправлен в CША за якобы имевший место «преступный сговор с целью контрабанды крупной партии кокаина». В 2011 году он был приговорен к 20 годам заключения. Летчик стал первым россиянином, которого похитили на территории третьей страны спецслужбы Соединенных Штатов.

«Известия» неоднократно сообщали о различных формах давления, которым подвергается россиянин в американской тюрьме. Так, ранее Константин Ярошенко рассказывал о том, что в июне 2017 года его лишали возможности читать прессу на родном языке, не допускали православного священника и некоторых посетителей, проживающих в США. В октябре прошлого года было ограничено число личных вещей (не более 25 фотографий, 25 писем, трех газет и пяти журналов), которые он может иметь в камере. Позднее запреты коснулись одежды и даже предметов личной гигиены.

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