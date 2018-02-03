Россиянин Левашов не признал свою вину в киберпреступлениях

Россиянин Петр Левашов, обвиняемый в США в многочисленных киберпреступлениях, не признал своей вины. Об этом сообщил адвокат программиста Игорь Литвак.

«Он предстал перед судом и сказал, что невиновен», — приводит ТАСС слова защитника россиянина.

Литвак добавил, что Левашова будет содержаться в тюрьме в Бриджпорте. Он там пробудет как минимум до 5 февраля.

Петр Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года по запросу США. Американские власти подозревают россиянина в создании компьютерной сети Kelihos, с помощью которой он распространял вирусы и занимался вымогательством.

Стоит отметить, в России Левашова подозревали в атаке на сайт медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, в результате которой был заблокирован. В октябре прошлого года генпрокуратура санкционировала его арест.