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Россиянин Левашов не признал свою вину в киберпреступлениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россиянин Петр Левашов, обвиняемый в США в многочисленных киберпреступлениях, не признал своей вины. Об этом сообщил адвокат программиста Игорь Литвак.

«Он предстал перед судом и сказал, что невиновен», — приводит ТАСС слова защитника россиянина.

Литвак добавил, что Левашова будет содержаться в тюрьме в Бриджпорте. Он там пробудет как минимум до 5 февраля.

Петр Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года по запросу США. Американские власти подозревают россиянина в создании компьютерной сети Kelihos, с помощью которой он распространял вирусы и занимался вымогательством.

Стоит отметить, в России Левашова подозревали в атаке на сайт медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, в результате которой был заблокирован. В октябре прошлого года генпрокуратура санкционировала его арест.

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