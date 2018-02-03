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Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить похищать россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Посольство РФ в Вашингтоне пытается добиться от американских властей точного местонахождения экстрадированного из Испании россиянина Петра Левашова.

«Разумеется, окажем Левашову необходимое содействие», — говорится в заявлении ведомства.

В дипмиссии также напомнили о предупреждении МИД РФ «в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах».

«Требуем от США прекращения захватов россиян по всему миру», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в киберпреступлениях гражданин России Петр Левашов предстал перед судом в американском штате Коннектикут.

Он был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу Вашингтона, 2 февраля Испания экстрадировала Левашова в США.

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