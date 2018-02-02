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Россия направила США предложения о совместной борьбе с киберугрозами

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Россия направила Соединенным Штатам Америки предложения по договоренности о предотвращении кибератак.

Как рассказал спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских, в настоящее время администрации Дональда Трампа изучает документ.

Он напомнил, что в 2013 году страны заключили соглашение «о мерах доверия в киберпространстве», в рамках которого стороны должны предупреждать друг друга, если что-то произойдет.

«Сейчас на повестке дня вопрос непосредственно о практической координации для предотвращения киберугроз. Нужны правила для предотвращения информационного беспредела», — приводит слова посла по особым поручениям МИД России Андрея Крутских «РИА Новости».

Он подчеркнул, что тема кибербезопасности по-прежнему остается одной из основных на переговорах с Соединенными Штатами Америки  на различных уровнях.

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