Антонов предложил Хантсману создать группу по кибербезопасности

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсудил с американским послом в РФ Джоном Хантсманом вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона, также российская сторона предложила создать группу по кибербезопасности.

«Мы предложили создать группу по кибербезопасности, предложили восстановить контакты между парламентариями — это очень важно», — сказал Антонов журналистам в воскресенье, 14 января, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на встрече был поднят вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона в формате «2+2» — между министрами обороны и главами внешнеполитических ведомств.

Встреча состоялась 11 января в Вашингтоне. Перед этим провести встречу с Антоновым хотел и американский сенатор Боб Коркер. Они договаривались о встрече еще в октябре, но она так и не состоялась.