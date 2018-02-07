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Дипломаты РФ требуют улучшить условия для Левашова в изоляторе США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники Генерального консульства РФ в Нью-Йорке встретились с российским программистом Петром Левашовым, который на данный момент находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Сотрудники Генконсульства потребовали от руководства тюрьмы улучшения условий содержания россиянина.

Дипломаты обратили внимание руководства тюрьмы «на безотлагательную необходимость улучшения условий его содержания и соблюдения его законных прав».

«Держим ситуацию на контроле, находимся в контакте с правоохранительными органами и Госдепартаментом», — сказано в последующих сообщениях.

Ранее адвокат программиста Игорь Литвак рассказал «Известиям», что обвиняемый подвергается систематическому давлению в тюрьме. Левашову запретили звонить родным, выходить на прогулки и общаться с другими заключенными, принимать душ и читать газеты. Россиянину отказали в подушке и полотенце, а в камере есть только кровать и матрас.

Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении. 2 февраля программист был экстрадирован в США. Своей вины Петр Левашов не признал

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