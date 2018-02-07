Дипломаты РФ требуют улучшить условия для Левашова в изоляторе США

Сотрудники Генерального консульства РФ в Нью-Йорке встретились с российским программистом Петром Левашовым, который на данный момент находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Сотрудники Генконсульства потребовали от руководства тюрьмы улучшения условий содержания россиянина.

6 февраля дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке встретились с россиянином Петром Левашовым, обвиняемым в совершении киберпреступлений и экстрадированным из Испании в США. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 февраля 2018 г.

Дипломаты обратили внимание руководства тюрьмы «на безотлагательную необходимость улучшения условий его содержания и соблюдения его законных прав».

«Держим ситуацию на контроле, находимся в контакте с правоохранительными органами и Госдепартаментом», — сказано в последующих сообщениях.

Ранее адвокат программиста Игорь Литвак рассказал «Известиям», что обвиняемый подвергается систематическому давлению в тюрьме. Левашову запретили звонить родным, выходить на прогулки и общаться с другими заключенными, принимать душ и читать газеты. Россиянину отказали в подушке и полотенце, а в камере есть только кровать и матрас.

Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении. 2 февраля программист был экстрадирован в США. Своей вины Петр Левашов не признал.