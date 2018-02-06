Посольство РФ в США обратилось в Госдеп с запросом доступа к Левашову

Посольство РФ в Вашингтоне запросило у Государственного департамента США содействия в получении консульского доступа к россиянину Петру Левашову. Программист экстрадирован из Испании в США, где его обвинили в совершении киберпреступлений.

В дипмиссии уточнили, что посольство РФ требует обеспечить россиянину нормальные условия содержания.

Левашова экстрадировали в США в минувшую пятницу, он находится в тюрьме города Бриджпорт в штате Коннектикут. По версии следствия, россиянин стоит за созданием компьютерной сети Kelihos. С ее помощью он якобы распространял вирусы, вымогал деньги и совершал спам-атаки.

Ранее адвокат россиянина рассказал порталу iz.ru, что его доверитель подвергается систематическому давлению в американской тюрьме. Своей вины Петр Левашов не признал.