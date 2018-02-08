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Банкир из РФ задержан в Нидерландах за мошенничество на 600 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Нидерландах задержали россиянина, находящегося в федеральном розыске по делу о мошенничестве на 570 млн рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следователей, аферист, будучи руководителем одной из кредитных организаций, совместно с подельниками заключал кредитные договоры с так называемыми техническими заемщиками — компаниями, не осуществлявшими реальную финансовую деятельность.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемого заочно заключили под стражу.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США обвиняют россиянина Андрея Новака в сговоре с целью кибермошенничества. По версии американцев, Новак участвовал в группировке Infraud Organization, которая похитила $530 млн во всем мире.

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