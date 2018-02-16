В 2017 году хакеры через SWIFT вывели 340 млн руб. из российского банка

Хакерам в 2017 году при первой успешной атаке российского банка через международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT удалось совершить несанкционированные операции на 339,5 млн рублей.

Об этом говорится в «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год» Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ, который был презентован на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что хакеры впервые успешно атаковали российский банк, используя каналы международной системы передачи финансовых сообщений и платежей SWIFT. Позже глава «Глобэкса» Валерий Овсянников сообщил, что атаке подвергся именно возглавляемый им банк.

Также в документе отмечается, что половина (50,8%) всех несанкционированных операций со счетов компаний приходится на сегмент от 100 тыс. до 1 млн рублей, а более трети (38,2%) операций — на сегмент от 1 до 10 млн рублей. По оценке регулятора, самой частой причиной совершения несанкционированных операций со счетов юридических лиц является воздействие вредоносного кода (54%).

Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что в 2017 году группа Cobalt Strike осуществила не менее 21 волны атак, которым подверглись 240 кредитных организаций. По словам функционера успешными оказались 11 атак, хакеры украли 1,156 млрд рублей.



