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Набиуллина подтвердила объединение Бинбанка и банка «Открытие»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила информацию об объединении Бинбанка и банка «ФК Открытие», которые ранее были взяты на санацию.

«Такое внутреннее решение принято», — сказала председатель ЦБ журналистам на встрече участников Ассоциации банков России с руководством регулятора.

Как сообщал портал iz.ru, в начале сентября 2017 года Банк России решил войти в капитал Бинбанка и «Открытия» из-за серьезных проблем в обеих организациях.

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