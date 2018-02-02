Набиуллина подтвердила объединение Бинбанка и банка «Открытие»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила информацию об объединении Бинбанка и банка «ФК Открытие», которые ранее были взяты на санацию.

«Такое внутреннее решение принято», — сказала председатель ЦБ журналистам на встрече участников Ассоциации банков России с руководством регулятора.

Как сообщал портал iz.ru, в начале сентября 2017 года Банк России решил войти в капитал Бинбанка и «Открытия» из-за серьезных проблем в обеих организациях.