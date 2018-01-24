Эксперты спрогнозировали инфляцию и ключевую ставку ЦБ на конец 2018 года

Инфляция в конце 2018 года составит 3,6%, ключевая ставка Центробанка — 6,8%. Об этом свидетельствуют результаты консенсус-прогноза ведущих аналитиков, опрошенных «Известиями».

В опросе приняли участие 15 экспертов — представителей крупнейших банков и институтов.

По их мнению, некоторое ускорение роста цен произойдет из-за увеличения потребительской активности. Однако инфляция при этом останется относительно низкой и не достигнет объявленного Банком России таргета в 4%. Что, в свою очередь, подтолкнет ЦБ к постепенному снижению ключевой ставки.

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Инфляция не оправдает ожиданий