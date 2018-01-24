Инфляция не оправдает ожиданий

Инфляция на конец 2018 года составит 3,6%, ключевая ставка Центробанка — 6,8%. Таковы результаты консенсус-прогноза ведущих аналитиков, опрошенных «Известиями». В нем приняли участие 15 экспертов из крупнейших банков и институтов. Они ожидают в этом году некоторого ускорения роста цен в связи с увеличением потребительской активности. Но инфляция при этом останется относительно низкой, не достигнув объявленного ЦБ таргета в 4%. Это будет подталкивать регулятор к постепенному снижению ключевой ставки.

Рост цен в России в этом году будет более динамичным по сравнению с прошлым. Это следует из результатов опроса 15 аналитиков крупнейших финансовых организаций и институтов, который провели «Известия». Если в 2017 году инфляция в стране составила 2,5%, то к концу этого года она окажется в диапазоне 3,3–3,5% — такой прогноз дали шесть экспертов. Трое убеждены, что товары и услуги подорожают на 4%, как того ожидают в Центробанке.

Четыре аналитика предрекают более существенное ускорение инфляции — в пределах 5,1%. А один из респондентов прогнозирует нулевой рост цен. В итоге среднеарифметический показатель оказался равным 3,6%.

Эксперты практически единогласно утверждают, что ускорение роста цен в 2018 году произойдет на фоне повышения потребительской активности населения. А она возрастет в том числе и благодаря индексации зарплат бюджетников в процессе реализации майских указов президента.

Менее значимым фактором будет прекратившееся укрепление рубля, считает замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

— Урожай может быть хуже нынешнего, а потребительский спрос способен расти быстрее экономики в целом, — подчеркнул эксперт группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства Дмитрий Куликов.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский ожидает нулевой динамики инфляции. Это очень смелый прогноз — такого в истории современной России еще не было. Представитель Совкомбанка полагает, что цены за год не вырастут благодаря стабильно высокой цене на нефть. Если она сохранится на текущем уровне — почти $70 за баррель, то рубль останется крепким, импортные товары не будут дорожать и тем самым разгонять цены в России.

В те годы, когда нефть стоила выше $70, инфляция была в среднем 6% в год. Тогда благодаря большим поступлениям в бюджет от экспорта сырья быстрее росли доходы населения. Это стимулировало спрос и подстегивало инфляцию. Разница между тем периодом и сегодняшним днем — в экономической политике правительства. Сейчас она гораздо жестче. Принципиальная позиция вице-премьера Игоря Шувалова и курируемого им экономического блока — не пускать в оборот сверхдоходы, получаемые от экспорта углеводородов. Смысл такой политики — стимулировать рост в несырьевых секторах.

Аналитики не ожидают смены вектора экономической политики, поэтому прогноз нулевой инфляции имеет право на существование. Тем более после неожиданного рекорда прошлого года, когда инфляция в России опустилась до 2,5%. Вслед за этим уменьшились и инфляционные ожидания населения. По данным ЦБ, ощущаемый гражданами рост цен составил 10%. Это минимальный показатель за всё время вычисления такого показателя — с 2010 года.

Если динамика цен в стране вызывает споры у экспертов, то относительно ключевой ставки ЦБ они сходятся во мнениях. Все опрошенные аналитики ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России. С декабря прошлого года ключевая ставка установлена на уровне 7,75%. Опрошенные специалисты считают, что к концу года она опустится до 6,8%. Этому и будет способствовать сдержанное удорожание товаров и услуг.

— Благоприятные условия для дальнейшего снижения ключевой ставки создает продление на 2018 год договора об ограничении по добыче нефти ОПЕК+. Это будет уменьшать волатильность на нефтяном рынке, — полагает зампред правления Абсолют банка Анатолий Фогельгезанг.

Традиционно снижение ставки Центробанка приводит к удешевлению заемных денег и уменьшению доходности депозитов. Уже в декабре 2017 года ставки по вкладам в топ-10 кредитных организаций опустились до 7,4% с январских 8%. А процентные ставки по потребительским кредитам сократились с 18–19% в начале года до 14–15% в конце.

Также практически единогласно аналитики говорят о том, что инвестиции в основной капитал в этом году покажут более скромный рост, чем того ожидают в Минэкономразвития. Если по прогнозу чиновников этот показатель увеличится на 4,7%, то по оценкам экспертов — в среднем на 2,8%.

Факторами, ограничивающими рост капиталовложений, остается неопределенность программы экономических реформ, указывают в Нордеа банке. С этим согласен замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Данных Росстата по росту инвестиций в 2017 году еще нет. В Минэке оценивали их увеличение на 4,1%. В прошлом году капиталовложения во многом разогнали масштабные стройки Крымского моста и стадионов к чемпионату мира по футболу. В этом году их вклад в прирост показателя будет менее значительным.