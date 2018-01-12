Инфляционные ожидания упали до исторического минимума

Россияне чувствуют снижение инфляции на своем кармане — к концу декабря оценка ощущаемого гражданами удорожания товаров и услуг за год достигла 10%, говорится в исследовании Центробанка. Это рекордно низкий показатель за всю историю проведения таких измерений. На самом деле цены выросли за прошлый год на 2,5%, это тоже рекордно низкий показатель. Эксперты считают нормальным расхождение субъективной оценки и реальных данных: в любом случае тенденцию россияне видят правильно, считая, что в этом году инфляция замедлится до 8,7%.

Вслед за рекордным снижением инфляции на протяжении 2017 года опустились и инфляционные ожидания россиян, констатируют в Центробанке. К концу декабря прошлого года оценка ощущаемой россиянами скорости роста цен составила 10%. Это минимум за всю историю наблюдений с апреля 2010 года. Для сравнения: в декабре 2016 года ожидаемая инфляция была значительно выше — 14,8%. По итогам 2017 года потребительские цены выросли всего лишь на 2,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Снизился и прогнозируемый годовой рост цен. По ожиданиям населения, товары и услуги в 2018 году подорожают на 8,7%.

Также всё больше россиян начинают верить в то, что инфляция в 2018 году действительно не превысит 4%. В декабре об этом заявила уже треть населения, хотя в начале прошлого года — четверть респондентов.

«На протяжении второго полугодия 2017 года продолжилось постепенное снижение уровня обеспокоенности российских граждан ростом цен, причем как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе», — подчеркивается в документе ЦБ.

Рекордно низкую инфляцию в 2017 году в Центробанке объясняют не только жесткой денежно-кредитной политикой, которую он проводит в последние два года. Свою роль сыграли и разовые факторы: укрепление рубля и хороший урожай. Кроме того, в России впервые два месяца подряд была зафиксирована дефляция. В августе товары и услуги подешевели на 0,5%, а в сентябре — на 0,1%.

Ряд продуктов ощутимо дешевели не только в сезон. По итогам всего прошлого года сильнее всего сбавил в цене сахар — на 23,7%, свидетельствуют данные Росстата. Также сильно снизились цены на яйца (14,2%), крупу и бобовые (13%), подсолнечное масло (8,6%), мясо (2,3%) и макароны (0,7%).

Инфляционные ожидания населения продолжат снижаться по мере того, как темп роста цен стабилизируется вблизи 4%, утверждают в Центробанке.

— Также очень важно повышение устойчивости инфляционных ожиданий, чтобы они не реагировали резким ростом на краткосрочные и разовые факторы повышения цен на отдельные товары, — отметили в Банке России.

Мировой опыт показывает, что снижение инфляционных ожиданий до устойчиво низкого уровня может занять не один год, добавили в ЦБ.

Фактический рост цен всегда меньше субъективных ощущений населения, объяснил руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

— Это связано с тем, что человеку в магазине может показаться что-то дороже не потому, что продукт на самом деле подорожал, а потому что его собственные доходы могли сократиться, — рассказал эксперт. — В нашем случае ощущаемая инфляция в размере 10% — абсолютный рекорд хотя бы из-за того, что динамика доходов населения в прошлом году так и не вышла в положительную область.

Инфляция в этом году будет ускоряться по сравнению с прошлым годом, но всё равно не превысит целевые 4%, уверен замначальника Центра экономического прогнозирования Максим Петроневич.

— Для России наблюдаемый рост цен на 10% — это очень позитивный результат. Цены индексируются, но они перестают быть для россиян проблемой № 1. Если не будет скачков курса рубля, то, несмотря на продолжение роста цен, инфляционные ожидания населения продолжат снижаться, — считает Максим Петроневич.

Возврат инфляции к целевому ориентиру Центробанка будет означать уверенный экономический рост и восстановление потребительского спроса. Его подстегнут увеличение реальных зарплат и доходов россиян. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году зарплаты вырастут на 3,9%, а доходы — на 2,1%. Будут расти и траты россиян, ожидают в ЦБ. Регулятор повысил прогноз по этому показателю с 3–3,5% до 3,5–4%.