Инфляция обрадовала россиян

Потребительские настроения россиян в 2017 году оказались самыми позитивными за последнее время. Об этом говорится в докладе Центробанка «Инфляция и инфляционные ожидания». Индекс потребительских настроений рос в прошлом году благодаря стабильности экономической ситуации и национальной валюты.

Индекс потребительских настроений (ИПН) россиян в прошлом году продемонстрировал лучшую динамику с 2015 года. На конец декабря он составил 99 пунктов, говорится в докладе ЦБ «Инфляция и инфляционные ожидания». Это на семь пунктов больше, чем в декабре 2016 года.

ИПН — это макроэкономический индикатор, необходимый для объяснения и прогнозирования поведения потребителей. Для расчета индекса используются базовые опросы, отражающие оценки и ожидания населения относительно личного благосостояния, экономического развития страны и ситуации на потребительском рынке.

Рост показателя обусловлен тем, что в прошлом году Россия вышла из острой фазы кризиса. Экономика приспособилась к относительно низким ценам на нефть, стали расти реальные зарплаты населения. В связи с этим граждане стали больше потреблять.

«В качестве важного индикатора повышения уверенности в завтрашнем дне может служить стремление брать ипотечные кредиты», — отмечал ЦБ в своем сентябрьском докладе, когда ИПН составил рекордный с начала кризиса 101 пункт.

Граждане в прошлом году потянулись за ипотекой в связи с очень низкими ставками. Они в 2017 году опустились до 9–9,5%, свидетельствуют материалы Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). При этом всего в 2017 году, по оценке АИЖК, было выдано около 1,1 млн кредитов на 2 трлн рублей. Это новый рекорд ипотечного рынка.

Играет на руку улучшению потребительских настроений и исторически низкая инфляция. По данным Росстата, в прошлом году она составила всего лишь 2,5%. Вслед за замедлением роста цен снизились и инфляционные ожидания населения. Так, на конец года они составили 10%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений — с 2010 года. Опустился и прогнозируемый годовой рост цен. Население предполагает, что товары и услуги в 2018 году подорожают на 8,7%.

В ЦБ рассчитывают, что инфляционные ожидания граждан и дальше будут демонстрировать такую же динамику.

— Мировой опыт показывает, что снижение до устойчиво низкого уровня может занять не один год, — отметили в регуляторе.

Заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Авраамова прогнозирует дальнейшее улучшение потребительских настроений граждан.

— Большинству населения кажется, что ситуация стабилизировалась. Люди видят, что соотношение валют держится на одном уровне, рубль не скачет, форс-мажорных ситуаций в экономике не происходит, — отметила она.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев также связывает рост индекса потребительского настроения со стабильным курсом рубля.

— Инфляция сильно замедлилась, это приободрило население. Но в этом году, я думаю, экономика будет развиваться не так, как в 2017 году, поэтому индекс остановится на показателях прошлого года. Но эти показатели, кстати, неплохие, — подчеркнул он.

В целом есть предпосылки к тому, чтобы настроение россиян улучшалось и дальше. По макропрогнозу Минэкономразвития до 2020 года реальные зарплаты и доходы населения будут увеличиваться. Общий рост доходов за три года составит 4,4%. Инфляция останется в рамках таргета ЦБ в 4%, ожидают в министерстве.