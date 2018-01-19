Россияне накопили почти 30 трлн рублей

За последний год рублевые накопления россиян увеличились почти на 14%, что превышает инфляцию в 5,5 раза. По данным Росстата, объем сбережений достиг рекордной суммы почти в 30 трлн рублей. Большую часть денег население хранит на банковских вкладах — без малого 20 трлн рублей, меньшую — в ценных бумагах и наличных — порядка 10 трлн. Накопления граждан увеличились благодаря росту реальных зарплат и выгодным ставкам по депозитам.

Россияне на начало декабря 2017 года увеличили свои сбережения до 29,5 трлн рублей. Об этом говорится в данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Рост составил 13,9% при том, что инфляция в прошлом году была всего лишь 2,5%.

Больше всего граждане России доверяют свои деньги банкам. Объем депозитов составил 19,6 трлн рублей (без учета валютных вкладов). В наличных у россиян — 5 трлн рублей, а в ценных бумагах — 4,7 трлн рублей.

Несмотря на рост накоплений, в середине прошлого года россияне постепенно стали отходить от сберегательной модели поведения, отмечали ранее в ЦБ. Об этом свидетельствуют и данные Росстата. Если в первой половине 2017 года население откладывало в среднем по 200 млрд рублей в месяц, то во второй половине темпы замедлились и средний размер накоплений составил 150 млрд рублей в месяц.

Одна из причин роста общего объема сбережений россиян — увеличение реальных зарплат. По данным Росстата, в январе-ноябре их уровень поднялся на 3,2%. Больше всего выросла оплата труда работников социальной сферы, подчеркивается в «Картине экономики» за январь, подготовленной Минэкономразвития. Только за первые девять месяцев прошлого года размер их зарплат увеличился на 10%.

«Темпы роста заработной платы вновь обновили максимум с начала II квартала 2016 года. По предварительной оценке, увеличение реальных заработных плат в ноябре, как и в октябре, составило 5,4% год к году», — отмечается в документе.

Росту зарплат способствует ситуация на рынке труда. В связи с демографическим кризисом 1990-х годов в России сейчас сокращается количество трудоспособного населения. Дефицит квалифицированных кадров наблюдается во многих отраслях. Так как количество вакансий превышает спрос на них, увеличиваются и зарплаты.

Еще одна причина увеличения накоплений россиян — выгодные ставки по вкладам. Они остаются интересными для населения, даже несмотря на их снижение вслед за ключевой ставкой ЦБ. Так считает руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

— Население заманивают в банки ставками по депозитам. Да, они за год снизились, но всё равно остались привлекательными. Оттока вкладов нет, — отметил Дмитрий Белоусов. — К тому же в прошлом году регионы массово выполняли майские указы президента о повышении зарплат до средней по региону.

Ставки по депозитам в топ-10 банков снизились с 8% в начале года до 7,4% во второй половине декабря, говорится в материалах ЦБ.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает позитивным фактором для экономики рост сбережений населения.

— Когда растут накопления на черный день — развивается экономика. Деньги в основном хранят в банках, которые затем направляют их на кредитование предприятий. Бизнес инвестирует средства, взятые в кредит, в свое производство, тем самым увеличивая ВВП, — объяснил Георгий Остапкович.

Реальные зарплаты продолжат увеличиваться и дальше, считают в Минэкономразвития. Их рост в 2018 году составит 3,9%, по прогнозу ведомства. Однако эксперты видят в этом и риски. Если заработки будут увеличиваться темпами быстрее роста производительности труда, то это будет создавать инфляционное давление. Производительность труда в этом году увеличится на 2,2%, прогнозируют в МЭР.