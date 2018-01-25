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ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк России принял решение об отзыве лицензии у банка «Стар Альянс» с 25 января, сообщается на сайте регулятора.

Кредитор занимал 536-е место в банковской системе РФ. 

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов.

Кроме того, были выявлены факты «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Сейчас в «Стар Альянс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. 

В 2017 году из-за банкротства банков пострадали 55,5 тыс. российских вкладчиков, каждый из которых хранил на депозитах больше 1,4 млн руб­лей. Теперь соотечественники стараются не размещать депозиты на сумму выше застрахованной государством

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