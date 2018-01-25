ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
Центробанк России принял решение об отзыве лицензии у банка «Стар Альянс» с 25 января, сообщается на сайте регулятора.
Кредитор занимал 536-е место в банковской системе РФ.
В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов.
Кроме того, были выявлены факты «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Сейчас в «Стар Альянс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
В 2017 году из-за банкротства банков пострадали 55,5 тыс. российских вкладчиков, каждый из которых хранил на депозитах больше 1,4 млн рублей. Теперь соотечественники стараются не размещать депозиты на сумму выше застрахованной государством.