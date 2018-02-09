ЦБ отозвал лицензию у банка «Финансово-промышленный капитал»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК). Об этом сообщается в пятницу, 9 февраля, на сайте регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным «РИА Новости», банк на 1 декабря занимал 295-е место в банковской системе РФ.

Ранее 9 февраля Центробанк отозвал лицензию страховой компании «Инвест-Полис», зарегистрированной в подмосковном Королеве, и татарстанской «Страховой группы «АСКО».