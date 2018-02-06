ЦБ РФ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Сибирский банк реконструкции и развития лишился лицензии на осуществление банковских операций.

Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В ЦБ отметили, что финансовое положение кредитной организации резко ухудшилось в связи с «осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств».

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2018 года Сибирский банк реконструкции и развития занимал 322-е место в банковской системе России.

Портал iz.ru писал, что 2 февраля Центробанк отозвал лицензии у московских Партнеркапиталбанка и Расчетно-кредитного банка.