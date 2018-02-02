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В ЦБ обеспокоены значительной долей государства в банковском секторе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Центробанке обеспокоены значительной долей государства в банковском секторе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ поддерживает установление некоторых ограничений в части экспансии госсектора.

При этом Набиуллина отметила, что для отдельных кредитных организаций госучастие имеет важное значение.

«Это нужно для развития бизнес-модели — покупки каких-то активов недостающих, которые позволяют достраивать бизнес-модель, — мы (ограничениями. — iz.ru) лишаем их конкурентного преимущества», — заявила она на встрече членов Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

Глава Центробанка добавила, что этот вопрос еще будет прорабатываться, а пока регулятор заинтересован выводить санируемые кредитные организации на рынок как можно быстрее.

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