Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков

Партнеркапиталбанк и Расчетно-кредитный банк лишились своих лицензий, сообщает в пятницу пресс-служба Банка России.

Как уточняет регулятор, Партнеркапиталбанк был лишен лицензии, так как его бизнес-модель «была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы». Таким образом, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. ЦБ также обвинил банк в проведении большого количества «сомнительных транзитных операций» во второй половине 2017 года.

Расчетно-кредитный банк обвинили в «многочисленных нарушениях законодательства в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма».

Сейчас в оба банка была назначена временная администрация. «Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены», — заявили в ЦБ.

Ранее Центробанк предупредил россиян о возможном появлении фальшивых банкоматов во время проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ) 2018 года.