ЦБ сообщил о планах 150 банков перейти на базовую лицензию

Переход на базовую лицензию планируют 150 российских банков, еще 63 кредитные организации собираются увеличить капитал до 1 млрд рублей, чтобы оставить универсальную лицензию. Такие данные привел зампред Центробанка Василий Поздышев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на 1 января количество банков с капиталом менее 1 млрд рублей составляло 219 кредитных организаций. Регулятор уведомил их об изменении условий лицензирования.

«Из этих 219 банков 150 сказали о том, что они перейдут на базовую лицензию, 63 банка проинформировали ЦБ о том, что они планируют увеличение капитала, чтобы превысить планку 1 млрд рублей и оставить у себя универсальную лицензию», — пояснил Василий Поздышев. Еще несколько кредитных организаций пока не приняли окончательное решение.

Как отметил зампред ЦБ РФ, такие цифры свидетельствуют о том, что руководителям банков понятен новый закон о пропорциональном регулировании и они в течение 2018 года перестроят структуру организаций.

Как указано в законе, за 2018 год кредитные организации с капиталом менее 1 млрд рублей должны довести капитал до этой планки, если они хотят сохранить универсальную лицензию. В ином случае им будет присвоена базовая лицензия, которая предусматривает более низкие требования по капиталу, упрощенное регулирование и ограничение в проведении ряда операций.