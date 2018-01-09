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ЦБ опубликовал нововведения в регулировании кредитной сферы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кредитные организации должны будут определиться с выбором универсальной или базовой лицензии в 2018 году в рамках перехода к пропорциональному регулированию банковской системы. Об этом говорится в новациях Центробанка.

«В течение года банки должны будут принять решение — либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала — 300 млн рублей)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Переход к новой системе регулирования будет завершен 1 января 2019 года. Так, для банков с базовой лицензией будет значительно упрощена процедура отчетности.

Кроме того, для всех кредитных организаций Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 39 будет заменен МСФО 9, который установит принципы подготовки и представления финансовой отчетности в части финансовых активов и финансовых обязательств для отражения полезной информации, которая позволяет оценить суммы, сроки и неопределенность будущих потоков денежных средств предприятия.

Центробанк также увеличил базовую ставку взносов в Агентство по страхованию вкладов с 0,12% до 0,15%.

По прогнозам аналитиков, в 2018 году возрастет активность в автокредитовании и необеспеченном кредитовании физических лиц. Кроме того, специалисты ожидают снижения ставок по ссудам и вкладам.

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