Аналитики дали прогноз по банковскому сектору на 2018-й год

Эксперты рассказали о будущем, которое ждет банки России в 2018-м году.

Так, по словам аналитика агентства «Эксперт РА» Станислава Волкова, резко возрастет активность в автокредитовании и необеспеченном кредитовании физических лиц.

При этом ставки по ссудам и вкладам могут опуститься на пару процентных пунктов.

В то же время замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова заявила, что продолжится оздоровление сектора со стороны ЦБ, передает «Российская газета».

Эксперт отметила, что банки будут вынуждены бороться за удешевление ресурсной базы, что станет одним из факторов активной конкуренции за средства физлиц.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян.



