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Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2017 году россияне потратили больше денег, чем ожидали эксперты Центробанка. Более того, в 2018 году ожидается рост потребительского спроса. Такой вывод следует из последнего доклада регулятора о денежно-кредитной политике, согласно которому прогноз увеличения расходов граждан РФ повышен до 3,5–4%.

Потребительскую уверенность специалисты объясняют стабилизацией ситуации на рынке труда, повышением доступности кредитов и уходом от сберегательной модели поведения.

«Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре составлял около 3%. Повышение потребительской уверенности и внутреннего спроса домохозяйств обеспечивались прежде всего сохранением устойчивой ситуации на рынке труда. Наблюдалось ускорение роста заработной платы в номинальном и реальном выражении», — сказано в документе.

Процентные ставки по потребительским займам сократились до 14–15% вслед за снижением ключевой ставки Банка России с 10% до 7,75% за год. В исследовательском холдинге «Ромир» отметили, что индекс покупательской активности с начала года увеличился на 3,7%. При этом его повышение создает дополнительные инфляционные риски.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Экономику поддержали потребители

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