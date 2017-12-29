Неизвестные украли $85 тыс. из банка в центре Москвы

Полиция разыскивает группу мужчин, похитивших $85 тыс. в одном из банков Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кража произошла в финансовой организации на улице Пятницкой, дом 55.

Завладев деньгами, злоумышленники скрылись на автомобиле «Газель». В городе объявлен план «Перехват».

Ранее портал iz.ru сообщал, что из сейфа Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда в Москве похитили почти 1 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.