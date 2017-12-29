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Неизвестные украли $85 тыс. из банка в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полиция разыскивает группу мужчин, похитивших $85 тыс. в одном из банков Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кража произошла в финансовой организации на улице Пятницкой, дом 55. 

Завладев деньгами, злоумышленники скрылись на автомобиле «Газель». В городе объявлен план «Перехват».

Ранее портал iz.ru сообщал, что из сейфа Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда в Москве похитили почти 1 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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