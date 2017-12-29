Год банковских скандалов

Уходящий год стал переломным для банковского сектора и запомнился несколько неожиданными случаями санации крупнейших банков — ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, а также отзывом лицензии у «Югры». Как уточнила 25 декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, кредитные организации росли достаточно быстро и не успевали подкреплять капиталом новые активы. В этой ситуации потери понесли только собственники бизнеса, а клиенты не пострадали. Регулятор собирается повысить эффективность бизнес-моделей банков и затем их продать. По прогнозам ЦБ, в ближайшие годы отзывов лицензий и санаций станет существенно меньше.

В 2017 году у Центробанка появился новый инструмент для финансового оздоровления кредитных организаций — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Он работает так: в банк вводят временную администрацию, он переходит под контроль ЦБ, регулятор меняет принципы работы и целевые ориентиры для подопечных, а затем продает их инвесторам.

Сейчас фонд санирует три крупнейших российских банка — ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Первый из игроков, занимавший шестую строчку по активам, был передан ФКБС в августе. Второй (11-е место по активам) — в сентябре, а третий (10-я строчка) — в декабре. Перед этим, в августе, сотрудник УК «Альфа Капитал» Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо, в котором предупредил о возможных рисках у ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка. Впоследствии компания отозвала письмо, заверив, что информация в нем — лишь частное мнение аналитика. Впрочем, «пророчество» отчасти сбылось.

Собственники по-разному вели себя в этой ситуации. Сергей Кошеленко, владевший ФК «Открытие», и собственник Бинбанка Микаил Шишханов наладили взаимодействие с временной администрацией. Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул страну, не согласившись с решением ЦБ. Крупнейшие санации не повлияли на клиентов банков. По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас регулятор размышляет, не объединить ли их. Окончательное решение по этому вопросу может быть сформировано в течение ближайших 2–3 лет.

В результате работы фонда суммы денежных вливаний в санируемые банки выросли на порядок. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за 2015 год на эту процедуру государство потратило 645 млрд рублей, из которых вернулись лишь 49 млрд. С 2016 года АСВ не публикует такую статистику. Объем финансовой помощи, который получил банк ФК «Открытие», в ЦБ оценили в 1 трлн рублей, сумму расходов на Бинбанк и Промсвязьбанк не называли.

Как следует из данных регулятора, на 4 декабря в России работало более 500 банков. За год ЦБ вывел с рынка 49 игроков, в прошлом году — 97. Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие два года Банк России будет стремиться к тому, что отзывов лицензий и крупных санаций становилось меньше, они будут «единичными».

«Зачистка» сектора в 2017 году шла по-крупному. В частности, ЦБ вывел с рынка банк «Югра», занимавший 29-е место по активам. Выплаты страховки его вкладчикам составили рекордные 170 млрд рублей. «Югра» не согласилась с решением ЦБ и оспаривает отзыв лицензии в суде. Среди причин отзыва лицензии регулятор назвал неисполнение банком федеральных законов и актов ЦБ, падение нормативов достаточности капитала и размещение денег населения в активы низкого качества. В «Югре» настаивают, что ЦБ недооценил активы банка. Вероятно, это судебное разбирательство будет долгим.

Финансовая сфера в последние годы пережила кардинальные изменения. Если раньше запустить банк было по сложности сопоставимо с любым производственным бизнесом, то сейчас этим заниматься невыгодно. В 2017 году в стране не было зарегистрировано ни одной новой кредитной организации. Требования регулятора по резервам постоянно ужесточаются. А когда ЦБ закончит оздоровление кровеносной системы российской экономики, оценить невозможно.