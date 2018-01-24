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Правительство намерено ограничить анонимные электронные платежи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правительство хочет ограничить анонимные электронные платежи. Соответствующие поправки к законодательству уже готовят профильные ведомства, сообщает газета «Коммерсант».

В ноябре 2017 года Минфину, ЦБ, Минюсту и Росфинмониторингу было поручено оценить целесообразность запрета зачисления денежных средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭПС) — на предоплаченные банковские карты и электронные кошельки — без использования банковского счета. В настоящее время НЭПС не требует идентификации клиента, также на них можно зачислить до 15 тыс. рублей без ограничений.

Мнения чиновников по данному вопросу разошлись. Как сообщает «Ридус», 1 декабря 2017 года в Минфине на совещании обсуждались разногласия относительно запрета.

По мнению ЦБ, необходимо законодательно закрепить запрет на получение наличных с электронных кошельков и предоплатных карт. Соответствующий законопроект был внесет в Госдуму прошлой осенью. В Росфинмониторинге предложили запретить анонимные кошельки и карты полностью, а вместо этого ввести упрощенную идентификацию при их открытии. По словам статс-секретаря ведомства Павла Ливадного, анонимные карты и кошельки часто используются для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности. В ЦБ сочли такую позицию ведомства чрезмерно жесткой, поскольку в случае введения обязательной идентификации для НЭПС население перейдет на наличные расчеты.  

По мнению экспертов, названные ограничения ударят по рынку, а ужесточения могут вовсе погубить его. Однако в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что замедление инфляции в 2017 году, по оценкам ЦБ, повысило оптимизм россиян.

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