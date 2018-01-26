ЦБ выступил против обмена криптовалют на рубли

Банк России выступает против разрешения обмена криптовалют на рубли, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Вместе с тем в ЦБ считают допустимым только обмен токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов).

«Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России», — сообщили в Центробанке.

Минфин 25 января опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами. Использование криптовалют в России в качестве средства платежа не предполагается.