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Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте составили около $200 млн

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Фото: ТАСС/Manuel Romano
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Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в десять раз и составили около $200 млн. Данные «Известиям» предоставила торговая площадка CryptoBazar.

По словам экспертов, динамика объясняется отсутствием жесткого регулирования на биржах денежных суррогатов. Это значит, что средства привлечь проще, чем традиционными способами. Однако при этом инвестор оказывается меньше защищен. 

Кроме того, на фоне роста популярности криптовалют стартаперы всё больше развивают свои проекты с помощью ICO (привлечением инвестиций в цифровых деньгах, Initial Coin Оffering).

Российское Министерство финансов и Центральный банк в настоящий момент разрабатывают законодательство, которое будет регулировать ICO и криптовалюты. Однако в проектах законов пока даны только определения этих и других терминов, чтобы в спорных ситуациях можно было обращаться в суд. При этом вопрос налогообложения сделок в криптовалютах пока не прорабатывался.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз

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