Супермодель Водянова выпустила криптовалюту LoveCoins

Супермодель и актриса из России Наталья Водянова запустила приложение Elbi, с помощью которого можно перечислять деньги в благотворительные организации в обмен на внутреннюю криптовалюту LoveCoins.

Как утверждают в компании, обладатели LoveCoins смогут приобрести вещи брендов Givenchy, Dior, Fendi и Christian Louboutin.

Пользователи приложения также получат возможность посоревноваться за эксклюзивные вещи от Louis Vuitton и Messika. По условиям состязания, победителем становится участник, получивший больше всего LoveCoins за 24 часа.

Сейчас приложение доступно только в версии для Android и только на территории России, Канады и Индии. По словам представителей Elbi, приложение проходит процедуру согласования в AppStore и станет доступно для устройств на платформе iOS в ближайшее время.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты Autonomous Research развеяли миф владельцев криптовалют о неуязвимости технологии распределенного реестра.