Alibaba заинтересовалась майнингом криптовалют

Китайская интернет-компания Alibaba запустила собственную майнинговую платформу P2P Nodes.

Принципы работы нового сервиса не объявлены. В частности, не поступало сообщений о начале регистрации пользователей платформы.

Кроме того, одни источники утверждают, что в будущем новые возможности будут интегрированы с порталом Alibaba.com, другие — что компания займется предоставлением так называемого облачного сервиса, то есть не привязанного к конкретному сайту, сообщает «Прайм».

По данным источников, Alibaba «с огромной осторожностью» подходит к проекту. В частности, платформа не позволяет пользователям выводить криптовалюты.

Как писал iz.ru, президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем в России может появиться закон для регулирования рынка криптовалют. В свою очередь, премьер Дмитрий Медведев предсказал, что криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет, однако технология блокчейн имеет шансы стать повседневной реальностью.