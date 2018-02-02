ЦБ РФ предложил увеличить штрафы проводящим сомнительные операции банкам

Центробанк РФ обсудил с Росинфомониторингом возможность увеличения штрафов за проведение сомнительных операций.

Как отметил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин, сумма может быть увеличена в десятки раз. Такое решение может быть принято на фоне отзыва лицензий у Партнеркапиталбанка и Расчетно-кредитный банка.

Кроме того, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные транзакции, ЦБ РФ выдвинул инициативу ввести уполномоченных представителей в банки, которые располагают активами свыше 50 млрд рублей или вкладами свыше 10 млрд рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Расчетно-кредитный банк обвинили в «многочисленных нарушениях законодательства в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма».