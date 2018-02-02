Прямой эфир

ЦБ РФ предложил увеличить штрафы проводящим сомнительные операции банкам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк РФ обсудил с Росинфомониторингом возможность увеличения штрафов за проведение сомнительных операций. 

Как отметил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин, сумма может быть увеличена в десятки раз. Такое решение может быть принято на фоне отзыва лицензий у  Партнеркапиталбанка и Расчетно-кредитный банка. 

Кроме того, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные транзакции, ЦБ РФ выдвинул инициативу ввести уполномоченных представителей в банки, которые располагают активами свыше 50 млрд рублей или вкладами свыше 10 млрд рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Расчетно-кредитный банк обвинили в «многочисленных нарушениях законодательства в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ РФ выявил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка
СМИ сообщили о намерении ЦБ РФ ужесточить ипотечное кредитование

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017