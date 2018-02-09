ЦБ РФ отозвал лицензии у двух страховых компаний
Центробанк отозвал лицензию страховой компании «Инвест-Полис», зарегистрированной в подмосковном Королеве, и татарстанской «Страховой группы «АСКО».
Об этом говорится в сообщении ЦБ.
У подмосковной компании отозвана лицензия на осуществление «добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также добровольного имущественного страхования».
«АСКО» лишилась лицензии на личное страхование, имущественное, ОСАГО, а также страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках.
В мае Банк России отозвал лицензии у двух страховых брокеров (СБ) — «Столица» и «Восточные брокеры».