Белый дом обвинил российских военных в атаке с помощью вируса NotPetya

Белый дом обвинил Россию в кибератаках с помощью вируса-вымогателя NotPetya, которые были совершены в июне 2017 года. Об этом заявила пресс-служба администрации президента США.

«В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории», — говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что ущерб от атаки в Европе, Азии и Америке оценивается «миллиардами долларов». Кибератака являлась «частью усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины», приводит текст заявления американской администрации «Газета.ру». В Белом доме пообещали «международный ответ».

Как ранее сообщал портал iz.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения МИДа Великобритании в причастности России к хакерским атакам при помощи вируса Petya в 2017 году.