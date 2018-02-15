В Кремле опровергли обвинения в причастности к кибератаке при помощи вируса Petya

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам при помощи вируса Petya в 2017 году.

«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными», — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что подобные обвинения со стороны Лондона — это не что иное, как «продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании».

Ранее замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад, курирующий в британском ведомстве вопросы кибербезопасности, заявил, что Россия якобы виновата в масштабной кибератаке с использованием вируса Petya, которая произошла на Украине в июне 2017 года.

Напомним, вирус NotPetya был запущен через месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах. Портал iz.ru сообщал, что США обвинили в создании этого вируса хакеров из КНДР.