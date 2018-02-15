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Великобритания обвинила РФ в кибератаке с помощью вируса Petya

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Великобритания обвинила Россию в масштабной кибератаке с использованием вируса Petya, которая произошла на Украине в июне 2017 года. Об этом заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад, курирующий в британском ведомстве вопросы кибербезопасности.

Как сообщает агентство Press Association, британский дипломат уверен, что за разрушительную кибератаку с использованием вируса Petya несут ответственность российские вооруженные силы. Также он отметил, что из-за этого европейским предприятиям был нанесен ущерб на «сотни миллионов фунтов».

Тарик Ахмад считает, что Кремль поставил Россию в прямое противостояние с Западом, и призвал РФ быть ответственным членом международного общества и не пытаться его подорвать. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в свою очередь, отметил, что страна столкнулась с новыми методами ведения войны, которые несут в себе разрушительное сочетание военной мощи и вредоносных кибератак.

Вирус NotPetya (известен в России как Petya. — Ред.) был запущен через месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах. Портал iz.ru сообщал, что США обвинили в создании этого вируса хакеров из КНДР.

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