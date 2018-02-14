Рябков заявил о давлении США на секретариат ООН для слома ядерной сделки

Появляется всё больше свидетельств, подтверждающих, что Вашингтон нацелен на разрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что на руководство секретариата ООН, «видимо, из Вашингтона оказывается очень значительное давление» по этому вопросу.

Рябков предостерег секретариат США от попыток непродуктивного вмешательства в ситуацию вокруг СВПД, передает ТАСС.

«Не думаем, что попытки секретариата ООН вмешиваться в вопросы, которые не имеют отношения к резолюции [Совбеза] 2231, продуктивны. Предостерегаем руководство секретариата ООН от подобного рода приемов», — приводит агентство слова дипломата.

Как сообщал портал iz.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что провал СВПД может стать угрозой международной безопасности и негативно сказаться на ситуации с КНДР.

Президент США Дональд Трамп в октябре раскритиковал договор СВПД, назвав его «одним из самых слабых соглашений, которые ему доводилось видеть».

Он также заявил о высокой вероятности выхода Вашингтона из соглашения и обвинил Тегеран в невыполнении условий соглашения.