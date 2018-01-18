Лавров озвучил возможные последствия разрыва ядерной сделки с Ираном

Провал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы станет угрозой международной безопасности и негативно скажется на ситуации с КНДР.

Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на посвященном вопросам нераспространения ядерного оружия заседании Совета Безопасности ООН.

«Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы «5+1», станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова», — приводит его слова «РИА Новости».

Как передает агентство, министр призвал страны ООН объединить усилия для обеспечения стабильности в реализации ядерной сделки и отметил, что Совбез международной организации несет за это ответственность.

«Совет Безопасности ООН поддержал СВПД, единогласно приняв соответствующую резолюцию 2231, и, значит, несет ответственность за ее выполнение»,— подчеркнул Лавров.

Как писал портал iz.ru, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в первую неделю января рассказал о планах президента страны Дональда Трампа в ближайшее время либо внести поправки в соглашение СВПД, либо полностью отказаться от выполнения его условий.